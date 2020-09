Italdonne, Linari: "Vogliamo il primo posto a punteggio pieno. Spiace non giocare con Israele"

Il difensore dell’Italia femminile Elena Linari ha parlato in conferenza stampa del rinvio della sfida contro Israele che complica un po' i piani delle azzurre in vista della delicata trasferta in Bosnia: “Siamo dispiaciute di non poter giocare giovedì, ma questo significa che avremo più tempo per studiare la Bosnia. Nella partita d’andata si sono difese molto bene, dovremo essere più aggressive e cercare di vincere segnando più gol possibili. - continua il difensore passato in estate al Bordeaux come riporta il sito della FIGC - Vogliamo finire il girone a punteggio pieno. Per riuscirci, dovremo ripartire con il solito atteggiamento e dimostrare a tutti che il Mondiale è stato solo un punto di partenza. Per raggiungere il livello delle squadre più forti dobbiamo cercare di essere più ciniche”.