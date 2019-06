Italdonne, Rosucci: "50 presenze festeggiate in modo speciale"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il Mondiale per Martina Rosucci, centrocampista della Juventus Women, sembrava un miraggio solo qualche mese va. Infortunatasi gravemente a inizio stagione infatti la calciatrice era rientrata solo nelle ultime giornate facendo qualche spezzone di gara, ma non tale da permetterle di ritrovare la forma ottimale. La ct Bertolini però, credendo fortemente nelle sue qualità, l’aveva convocata e nel finale di gara contro la Cina ha deciso anche di mandarla in campo per blindare il risultato e far rifiatare la mediana. Attraverso un post sui propri profili social Rosucci ha voluto ringraziare chi le è stato vicino in questi lunghi mesi e festeggiare il proprio esordio in Coppa del Mondo.

“Questo “esordio Mondiale” ha dato un senso profondo a tutti questi mesi di attesa, sofferenza e speranza… GRAZIE a chi, aspettandolo con fiducia e silenzio insieme a me, non vedeva l’ora che questo momento arrivasse! - scrive Rosucci - Le mie 50 presenze in azzurro non potevano che coincidere con un momento speciale”.