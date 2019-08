Italia F., Marchitelli saluta l'azzurro: "È tempo di lasciare posto ad altre"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Dopo Rosalia Pipitone anche Chiara Marchitelli, portiere classe ‘85, ha annunciato il ritiro dalla Nazionale dopo 13 anni e 45 presenze. “A volte succede che anche la più bella delle relazioni debba finire. Arriva un momento in cui capisci che più di così non puoi dare e che è arrivato il momento giusto per salutare quell'amore, quel sogno, quella maglia. Ci siamo date tanto, tantissimo. Ci siamo rispettate, protette, difese a vicenda. - si legge nel post Instagram della neo interista - Abbiamo vissuto momenti che rimarranno per sempre con me, dal 2006 insieme, fino a quest'estate, al mondiale. Un mondiale che ha dato speranza ad un movimento che aveva solo bisogno di essere visto. Ora è tempo di salutarsi, di lasciare il posto a chi, sono sicura, saprà darti rispetto e amore, saprà onorarti ogni singola volta che ti indosserà e saprà difenderti e difendere quella porta proprio come ho fatto io con te. Vorrei ringraziare tutte le persone che mi hanno accompagnato, supportato, insegnato, in tutti questi anni. Grazie a tutti i mister che mi hanno dato la possibilità di indossare questa maglia e grazie soprattutto alle mie compagne, con la quale ho lottato, gioito, pianto, dentro e fuori dal campo. Grazie a tutti i tifosi, quelli di sempre, quelli di adesso e quelli che spero saranno sempre di più.

It's time to say goodbye”.