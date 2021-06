tmw radio Marchitelli saluta l'Inter e il calcio giocato: "Sento che è arrivato il momento"

vedi letture

Chiara Marchitelli, fresca di ritiro dal calcio giocato dopo aver difeso la porta dell'Inter, ha così parlato a Tutto Calcio Femminile su TMW Radio: "Ho deciso di smettere perché sentivo che era arrivato il momento, sia sul lato fisico che su quello mentale. Non lascerò del tutto il calcio, solo quello giocato. L'obiettivo è rendere le condizioni delle calciatrici sempre migliori: è stata tracciata la strada per il professionismo nel 2022 ma c'è ancora molto da fare".

Convinta dalla Serie A a dieci squadre?

"Per il momento secondo me è necessario, nulla toglie che si possa tornare a dodici in poco tempo. Anche quest'anno si è visto quanto divario ci fosse tra le prime e le ultime: l'obiettivo è anche quello di rendere più competitivo e spettacolare il campionato".

Come ha vissuto l'ultima partita?

"Un momento molto emozionante per me. La Juventus ha fatto il suo dovere, doveva vincere. Ho avuto la fortuna di aver giocato con molte delle giocatrici che erano in campo, significa che qualcosa di buono l'ho fatto".

Sorpresa da Guarino che ha accettato l'Inter?

"No. La conoscevo da calciatrice e so che persona sia, è una combattente".

La parata della carriera?

"Florentia-Milan, non dovevo neanche giocare perché tornavo da un infortunio. Ho fatto una parata su Bergamaschi che ancora mi chiedo come ho fatto...".

L'intervento integrale nel podcast!