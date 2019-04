© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Non si ferma la corsa della Nazionale Under 19 Femminile nella Fase élite del Campionato Europeo. Dopo il successo all’esordio sulla Svezia (1-0), la squadra di Enrico Sbardella batte con lo stesso risultato le pari età della Turchia, ottiene il quinto successo consecutivo nelle qualificazioni (11 gol realizzati, nessuno subito) e raggiunge in testa alla classifica le padrone di casa dell’Inghilterra, con cui martedì (ore 14 italiane) nel terzo e ultimo incontro del Gruppo 6 si giocherà il pass per la Fase finale. Solo la prima classificata del girone volerà a luglio in Scozia per le finali del torneo continentale e per via della miglior differenza reti le inglesi potranno contare su due risultati su tre, mentre l’Italia dovrà necessariamente vincere per passare il turno.