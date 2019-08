© foto di Insidefoto/Image Sport

La ct dell’Italia femminile Milena Bertolini ha parlato alla vigilia della sfida contro Israele in programma domani a Tel Aviv (ore 17:30 italiane, diretta su Rai 2) mettendo in guardia chi pensa a un impegno semplice: “Il rischio di questa partita è quello di sottovalutare l’avversario, visto che Israele è dietro nel Ranking e ha meno tradizione di noi. Ma le ragazze sanno che il Mondiale è stato un punto di partenza e non di arrivo. - continua Bertolini come riporta il sito della FIGC - Domani e nelle prossime gare il risultato dipenderà dall'atteggiamento che avremo in campo. Il calcio femminile in Israele sta crescendo, c’è maggiore attenzione e diverse calciatrici stanno acquisendo esperienza giocando in campionati esteri”.