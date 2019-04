Italia femminile, Bertolini: "Alziamo l'asticella in vista dei Mondiali"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

La ct dell’Italia Milena Bertolini ha parlato ai microfoni della FIGC in vista della sfida contro la Polonia che si giocherà venerdì a Lubino: “Affronteremo una squadra forte, cresciuta molto negli ultimi mesi e anche per questo l’abbiamo scelta come avversaria. Arrivare in finale all’Algarve è un grandissimo risultato, hanno battuto due nazionali di valore come Spagna e Olanda e sappiamo che ci aspetta un test di livello assoluto. Stiamo cercando di alzare sempre più l’asticella per prepararci al meglio al Mondiale. In queste due amichevoli cercherò di far giocare tutte le ragazze per far mettere loro minuti nelle gambe, senza per questo stravolgere i nostri equilibri. A Cipro hanno giocato tutte e hanno risposto benissimo, dobbiamo continuare su questa strada. - continua Bertolini facendo il punto sulla crescita delle giovani e la decisione di mandarne alcune con l’Under 23 al torneo La Manga - Abbiamo deciso di mandare alcune di loro a giocare il torneo di La Manga perché rappresenta un’ottima occasione di crescita saranno impegnate in tre partite molto dure in cui potranno fare esperienza”.