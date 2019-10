Italia femminile, Bertolini: "Dopo il Mondiale bisogna tornare alla realtà"

© foto di Insidefoto/Image Sport

Nel primo giorno di ritiro dell’Italia femminile verso le sfide contro Malta e Bosnia in programma il quattro e otto ottobre la ct Milena Bertolini ha parlato ai microfoni del sito ufficiale della FIGC facendo il punto della situazione: “Rispetto a fine agosto la condizione delle ragazze è migliore perché hanno sulle gambe le partite di Campionato e Champions League. L’aspetto più importante sarà la testa e quella la verificheremo in questi giorni di raduno. Ad Agosto ho trovato una squadra un po' affaticata, ma è normale dopo il Mondiale che è stato come vivere su un ottovolante con emozioni fortissime a cui nessuna di noi era abituata. Ho detto alle ragazze che bisogna ricollocarsi subito su un piano reale, quello che abbiamo fatto al Mondiale nessuno lo toglie è una esperienza che abbiamo dentro, ma è un punto di partenza. Bisogna tornare subito alla realtà. - Continua Bertolini parlando delle avversarie e della novità Greggi – Ormai il livello internazionale è cresciuto, soprattutto da punto di vista fisico e agonistico. Malta è un avversario forte sotto questi due punti di vista e cercherà di fare una gara di contenimento, quindi stiamo lavorando sia dal punto di vista tecnico-tattico sia dal punto di vista mentale, per non sbagliare approccio. Greggi? È una ragazza di talento che ha fatto la trafila di tutte le nazionali giovanili. Ha debuttato a 16 anni in serie A, è giovane, ma con tanta esperienza. L’ho chiamata perchè ha fatto bene in campionato, ha qualità e talento”.