© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Intervenuta in conferenza stampa alla viglia del match contro l’Australia, il commissario tecnico dell’Italia Milena Bertolini ha dichiarato: “Se una nazionale come l’Australia dice che teme l’Italia vuole dire che che di passi avanti ne abbiamo fatti, vuol dire che il nostro movimento è cresciuto e che stiamo mettendo queste giocatrici nelle migliori condizioni per esprimersi e mi fa anche molto piacere che iniziano a uscire nomi di giocatrici italiane. Fino a qualche anno fa probabilmente non c’erano giocatrici italiane considerate al di fuori dei nostri confini. A noi fa molto piacere perché ogni volta che incontro queste ragazze fanno le cose al massimo con una grande passione e voglia di migliorarsi e quando ci sono questi riscontri da parte degli avversari mi fa molto piacere per loro”.