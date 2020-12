Italia femminile, Bertolini: "Partita importante per il risultato e per il nostro percorso"

Il pareggio per 0-0 in Danimarca fa aumentare per l’Italia le possibilità di conquistare un pass diretto per Euro 2022, evitando così i play off. Le azzurre nell’ultima gara del girone, il recupero contro Israele che si giocherà nei primi mesi del 2021, dovranno però vincere segnando il maggior numero di reti per essere una delle tre migliori seconde che si qualificano di diritto al torneo continentale.

“Sono contenta perché le ragazze hanno messo in campo tutta la loro qualità, siamo partite con un atteggiamento diverso, rispetto all’andata abbiamo giocato da squadra, tenendo le giuste distanze tra i reparti e aiutandoci per tutti i 90 minuti. - ha commentato la ct Milena Bertolini al sito della FIGC - Quando ci riusciamo mettiamo in difficoltà tutte le avversarie. È stata una partita importante non solo per il risultato, ma anche per il nostro percorso”.