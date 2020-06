Italia Femminile, Bertolini: "Stop campionato mancanza di rispetto per le atlete"

La Serie A femminile, come noto, non è ripartita e ha chiuso la stagione senza l'assegnazione del titolo. La ct della Nazionale azzurra femminile Milena Bertolini non ha nascosto la delusione: "Credo che la stagione si sarebbe potuta concludere, mancavano solo sei partite e c'era tutto il tempo, ma se arrivi a fine maggio con solamente due squadre che hanno fatto allenare le ragazze tutto diventa complicato - ha detto ai microfoni di Radio 24 nel corso di 'Tutti Convocati' -. Le nostre atlete sono professioniste di fatto e un patrimonio per il nostro calcio. Lasciarle a riposo per tutti questi mesi è una mancanza di rispetto e questo lungo stop creerà un gap importante con le altre Nazioni. C'è molta delusione tra le ragazze, ma c'è anche grande passione. Ora andranno giustamente in vacanza dopo essere arrivate un po' esasperate a questo momento. Poi ripartiranno con motivazione, ma dovranno fare più fatica: un destino comune alle donne".