Italia Femminile, Cernoia: "Abbiamo tanto da dimostrare, vogliamo i quarti"

© foto di Federico Pestellini/Panoramic/Inside/Ima

A due giorni dalla partita contro la Cina, ha parlato in conferenza stampa la giocatrice della Nazionale italiana Femminile Valentina Cernoia: "Io centrocampista più forte del torneo? Non sento la responsabilità. Ho fatto 28 anni, ma da tanto gioco ai massimi livelli in Italia. Quindi sono preparata, spero di dimostrarlo in campo. Non ho paura di sbilanciarmi e di dire che quest'Italia ha ancora tanto da dimostrare. Possiamo ancora sorprendere chi sta a casa e noi stesse, forse nessuno sperava che facessimo questo percorso al Mondiale. Ma dico, senza paura, che possiamo toglierci ancora tante soddisfazioni. Compleanno in ritiro? È stato un compleanno mondiale, molto emozionante passarlo qui con la Nazionale. È stata la prima volta, migliore occasione non poteva esserci. Speravo tanto di passarlo qui, perché significava aver passato il turno. Ora come regalo voglio una qualificazione", ha detto la Cernoia che ieri ha festeggiato 28 anni.