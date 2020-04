Italia femminile, Linari: "Vogliamo la qualificazione al prossimo Europeo, è il nostro obiettivo"

Nel corso della maxi diretta Instagram organizzata da Firenzeviola.it nel giorno più importante della raccolta fondi "FV per OSMA Onlus" in favore dell’Ospedale di Ponte a Niccheri (tutte le info sulla piattaforma Gofundme.com), è intervenuto anche il difensore dell’Atletico Madrid femminile ed ex viola Elena Linari. Ecco le sue parole: “In Spagna la situazione non è positiva, la Nazione dove vivo è stata quella con il tasso più alto di contagi e di morti. Adesso dobbiamo con la Nazionale riuscire a qualificarci al prossimo Europeo, giocheremo se tutto va bene a ottobre o novembre: non sarà facile ma con il gruppo dell’ultimo Mondiale ci siamo imposte di raggiungere questo traguardo. La mia avventura alla Fiorentina? Non me lo aspettavo: vestire la maglia viola per una nata qui è il coronamento di un sogno. Per me entrare al Franchi e vincere lì lo scudetto, giocando poi anche la Champions, è stata una meraviglia. Non scordo anche che la qualificazione mondiale con l’Italia l’ho ottenuta lì. Mi manca tantissimo Firenze. Un ritorno in viola? Al momento non è nei miei piani: l'esperienza all'estero mi sta insegnando tanto, la volontà è quella di rimanere fuori, in futuro vedremo. Mi piacerebbe tornare a Firenze da calciatrice”.