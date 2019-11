Italia femminile, tutto facile con Malta: 4-0 al 45°. Doppietta di Cernoia

© foto di Federico Pestellini/Panoramic/Inside/Ima

Una doppietta di Valentina Cernoia e le reti di Daniela Sabatino e Manuela Giugliano ipotecano la sesta vittoria di fila dell’Italia femminile nelle qualificazioni a Euro 2021. Le azzurre, anche oggi in maglia verde, partono subito forte contro una Malta che prova a irretire il palleggio avversario chiudendo i varchi e concedendo in pratica solo azioni da calcio d’angolo. Al 4° Sabatino ci prova scattando sul filo del fuorigioco, ma trovando Xuereb pronta alla respinta. Il portiere maltese per quasi mezzora è praticamente insuperabile e si ripete al 20° quando respinge una conclusione velenosa di Giugliano dalla distanza.

Al 27° arriva però l’azione che sblocca una gara bloccata e che stava facendosi anche nervosa. Punizione dal limite, alla battuta va la numero 21 che indirizza la palla sotto l’incrocio difeso dalla barriera superando Xuereb che tocca, ma non riesce a respingere. Dieci minuti dopo la centrocampista raddoppia approfittando di uno scivolone del difensore Farrugia per battere nuovamente Xuereb con un tiro secco sul primo palo. Nel finale arrivano poi altre due reti con Sabatino che da due passi piazza la zampata giusta su assist di Girelli e poi Giugliano che dalla distanza trova l’angolo giusto per battere ancora il portiere maltese.