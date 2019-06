Italia-Olanda 0-0 al 45°: poche occasioni. Vince il caldo

© foto di Imago/Image Sport

Poche occasioni da gol, tanta fatica da ambo le parti nel primo tempo della sfida fra Italia e Olanda nei quarti di finale della Coppa del Mondo. Gara bloccata sullo 0-0 dopo 45 minuti più 5 di recupero - dovuti in gran parte al cooling break - in cui l'unico vincitore, se così si può dire, è il caldo di Valenciennes. Questa la cronaca:

Ritmi bassi in avvio, anche per il grande caldo dovuto a un orario che non è piaciuto alle due ct, con l’Olanda che parte meglio sfruttando la velocità delle due ali e i raddoppi dei terzini, mentre l’Italia prova a chiudere tutti i varchi e pressare a tutto campo per poi lanciare lungo per sfruttare gli spunti di Giacinti. Zero occasioni da rete però nel primo quarto d’ora. La prima occasione arriva al 18° ed è per l’Italia con Bergamaschi che calcia debolmente da buona posizione dopo una sponda aerea di Bonansea: Van Veenendaal blocca senza problemi. L’Olanda risponde con Van de Donk – respinta due volte da Linari – e Miedema che però non fa male a Giuliani. Nel finale di primo tempo ci provano ancora Giacinti, conclusione a lato, e poi il duo Martens-Spitse che però calciano debolmente e centralmente senza creare problemi alla numero uno azzurra.