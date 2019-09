Juve e Fiorentina ko: c'è ancora troppa distanza con le big europee

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Prima il ko della Juventus contro il Barcellona, poi la pesante sconfitta della Fiorentina Women's contro l'Arsenal. Certo, il sorteggio non è stato affatto benevolo per le italiane (soprattutto per le viola che da teste di serie hanno pescato l'avversario peggiore), ma queste due gare di Champions League (andata dei sedicesimi di finale) hanno dimostrato, ancora una volta, che il movimento femminile italiano è ancora lontano dai top club europei.

Le bianconere sono andate meglio rispetto alle viola, con la Juventus che fino al primo gol del Barça, arrivato anche grazie all'errore in fase di disimpegno di Sara Gama, avevano retto l'urto del Barcellona, finalista della precedente edizione della Champions.

Sicuramente peggio le viola di mister Cincotta, che senza Ilaria Mauro e capitan Guagni sono andate in affanno fin da subito contro l'Arsenal. Il livello di Miedema (vera e propria bestia nera per l'Italia) e compagne è decisamente superiore a quello delle italiane: l'attaccante olandese ha segnato una doppietta e servito un assist, con una superiorità sia fisica che tecnica a tratti disarmante.

Certo, per essere un movimento alle prime armi, è già un successo per le italiane arrivare a sfidare questo tipo di squadre in Champions, a dimostrazione che il calcio femminile in Italia sta crescendo anno dopo anno. Siamo ancora all'inizio, servirà tanta pazienza e tanto supporto da parte di tutti per arrivare, un giorno, a competere con le big europee.