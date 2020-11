Juve e Fiorentina oggi conoscerete il vostro destino europeo: sperando in un'urna benevola

Poco dopo le 12:00 di oggi, quando inizierà il sorteggio (diretta streaming sul sito della UEFA) Juventus e Fiorentina conosceranno le rivali nei sedicesimi di finale di Champions League femminile. Quello di quest’anno sarà un sorteggio diverso rispetto al passato poiché le sedici teste di serie e le altre sedici sono state divise equamente in quattro gruppi restringendo così le possibilità di accoppiamento per le gare che andranno in scena il 9-10 dicembre e il 15-16 dello stesso mese con andata in casa della non testa di serie.

Juventus e Fiorentina rischiano di trovare di fronte a loro due ostacoli insormontabili: il Lione dominatore d’Europa (sette titoli di cui gli ultimi cinque consecutivi) e Barcellona (già castigatore un anno fa) per le bianconere; il Paris Saint-Germain (che recentemente ha battuto il Lione in campionato) e il Manchester City delle statunitensi Lavelle e Mewis (ma anche di Stanway e Bronze) per le viola. Squadre fuori portata per le nostre due squadre che devono sperare in un’urna benevola per provare ad accedere agli ottavi e migliorare il ranking proprio e dell’Italia.

Fortuna Hjorring (vecchia conoscenza della Fiorentina) e Zurigo non sembrano infatti ostacoli insormontabili per la squadra di Rita Guarino che dopo aver dominato in Italia negli ultimi anni, e anche in questa stagione, deve cambiare passo in Europa e spezzare la maledizione che la vede sempre eliminata (nelle due esperienze in UWCL) ai sedicesimi. Diverso il discorso per la Fiorentina, che agli ottavi è già approdata in passato, che deve riscattare una stagione in cui in non è riuscita a ingranare in campionato, visti gli undici punti di ritardo dalla capolista. L’Europa può rappresentare un’occasione per rimettere in moto la macchina e aumentare l’autostima del gruppo: Sparta Praga e Brondby sono squadre solide e fisiche, ma non superiori – sulla carta – alle ragazze di Cincotta.

Negli altri gruppi appare fortemente sbilanciato il due dove c’è una sola vera corazzata – il Wolfsburg – affiancata da squadre di modesto valore fra cui alcune esordienti assolute come e georgiane del Lanchkhuti e le ucraine del Kharkiv, mentre nel quattro sono diverse le squadre di grande valore come teste di serie – Bayern Monaco, Chelsea e Atletico Madrid – che vorranno senza dubbio evitare l’ostico Ajax seppur privo della stella olandese Spitse che arriverà solo a gennaio.

Questi i quattro gruppi de sorteggi di UWCL:

Gruppo 1

Teste di serie

1 Fortuna Hjorring (DEN)

2 Lione (FRA)

3 Barcellona (ESP)

4 Zurigo (SUI)

Non teste di serie

5 St. Polten (AUT)

6 Pomurje (SVN)

7 Juventus (ITA)

8 PSV Eindhoven (NED)

Gruppo 2

Teste di serie

1 BIIK-Kazygurt (KAZ)

2 Wolfsburg (GER)

3 LSK Kvinner (NOR)

4 Rosengard (SWE)

Non teste di serie

5 Lanchkhuti (GEO)

6 WFC-2 Kharkiv (UKR)

7 ŽFK Spartak Subotica (SRB)

8 FC Minsk (BLR)

Gruppo 3

Teste di serie

1 Brondby (DEN)

2 Slavia Praga (CZE)

3 Paris Saint-Germain (FRA)

4 Manchester City (ENG)

Non teste di serie

5 Goteborg (SWE)

6 Valerenga (NOR)

7 Fiorentina (ITA)

8 Gornik Leczna (POL)

Gruppo 4

Teste di serie

1 Bayern Monaco (GER)

2 Chelsea (ENG)

3 Atletico Madrid (ESP)

4 Glasgow City (SCO)

Non teste di serie

5 Sparta Praga (CZE)

6 Ajax (NED)

7 Benfica (POR)

8 Servette (SUI)