Juve Women, Bonansea: "Dopo lunghi mesi sorrido e vedo la luce"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

L’attaccante di Juventus Women e Italia femminile Barbara Bonansea attraverso il proprio profilo Instagram ha parlato del recupero dall’infortunio subito nel pre-campionato spiegando di vedere finalmente la luce in fondo al tunnel: “Sono stati mesi lunghi e sorrido perché vedo finalmente la luce, la stessa luce che ho trovato dentro di me, grazie al tempo che ho avuto per pensare vedere e osservare. A volte un infortunio può essere di aiuto per la propria carriera”. Parole che fanno felice anche la Juventus di Rita Guarino che presto potrebbe poter nuovamente contare su una delle giocatrici più forti del panorama italiano ed europeo.