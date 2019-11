Juve Women, brilla la baby Staskova. In gol in 3 competizioni diverse

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Nonostante la giovane età, si tratta di una classe 2000, l’attaccante della Juventus Women Andrea Staskova si sta dimostrando uno degli acquisti più azzeccati dell’ultima sessione di mercato. La ceca infatti con il gol segnato al Milan ieri pomeriggio – quello del momentaneo secondo vantaggio delle bianconere – ha fatto segnare un piccolo record. È l’unica calciatrice della nostra Serie A ad aver segnato in tre competizioni: campionato, per l’appunto, Supercoppa d’Italia (gol del 2-0 definitivo sulla Fiorentina) e Champions League (contro le vice campionesse d’Europa del Barcellona). Non male per la diciannovenne arrivata dallo Sparta Praga che ora mette nel mirino anche la Coppa Italia dove la Juventus – come tutte le squadre di Serie A – inizierà il proprio cammino a metà dicembre dagli ottavi di finale. Segnando anche lì Staskova potrebbe così piazzare un poker che poche altre possono vantare nella storia e che nessuna può eguagliare in questa stagione.