Juve Women, Caruso: “Vedo la luce in fondo al tunnel. In questo periodo ho imparato tanto”

La centrocampista della Juventus Women Arianna Caruso attraverso il proprio profilo Instagram ha comunicato il suo ritorno a Torino e fatto il punto su questa lunga quarantena lontana dal campo e dalle compagne di squadra: “Dopo 81 giorni torno a Torino, nella mia seconda città, nella mia seconda casa, nella mia seconda famiglia. Mi sembra passata un’eternità ma finalmente in un periodo così difficile per tutti si riesce a vedere un piccolo spiraglio di luce! In questo tempo ho riflettuto molto e come in tutto quello che faccio ho cercato di trovare il lato positivo, ho trovato la bellezza di poter condividere un’intera giornata con la mia famiglia cosa che non succedeva da anni, ho imparato a trovare la giusta motivazione allenandomi da sola, ho imparato che a volte l’attesa è l’unica soluzione, ma al tempo stesso ho imparato che il tempo è prezioso e che non va sprecato. Ho imparato tantissimo e spero che quando tutto questo finirà ognuno di noi ne uscirà con un qualcosa in più...in ogni caso non dimenticate mai di sorridere”.