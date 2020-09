Juve Women, dopo Gama si ferma anche Cernoia. Nei guai pure la ct Bertolini

Dopo Sara Gama, che nel corso della sfida contro l’Empoli ha rimediato una lesione di primo grado dei muscoli ischiocrurali della coscia destra, si ferma anche Valentina Cernoia. La centrocampista ha subito nella sfida contro la San Marino Acedemy una lesione muscolare a livello inguinale sinistro che la terrà ferma per qualche tempo come la compagna. Due tegole che non incideranno più di tanto sul cammino in campionato della Juventus Women, visto che il campionato riprenderà fa un mese, ma peseranno sul cammino dell’Italia verso l’Europeo del 2022. Le due calciatrici infatti quasi certamente dovranno saltare le sfide contro Israele e Bosnia complicando i piani della ct Bertolini che dovrà così fare a meno di due colonne azzurre.