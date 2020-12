Juvenetus Women, Pedersen dall'isolamento: "Mi spiace non poter giocare con voi"

“Voglio fare il mio in bocca al lupo alla mia squadra per la sfida contro il Lione. Mi dispiace non poter giocare e aiutare le mie compagne allo Stadium, ma tiferò dall’isolamento in Danimarca. Sono sicura che potrete ottenere un ottimo risultato”. Con questo messaggio su Twitter la centrocampista bianconera Sofie Junge Pedersen ha voluto incoraggiare le sue compagne in vista della gara di Champions League femminile. La danese è rimasta in patria dopo la sfida contro l'Italia femminile di inizio dicembre a causa della positività al Covid-19.