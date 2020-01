Juventus W., Guarino: "Zamanian giovane, ma è già tra le top"

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Rita Guarino, allenatrice della Juventus Women, ha commentato così a Sky Sport il match vinto contro il Tavagnacco: “Abbiamo sicuramente sbagliato l’approccio alla gara, eravamo sulle gambe, spesso in ritardo sui palloni e non siamo partite bene. Sono molto più contenta di com’è andato il secondo tempo, di come abbiamo occupato gli spazi e di come abbiamo aggredito i portatori di palla. Meglio nel secondo tempo. È un problema che si supera giocando, venivamo da un periodo di stop dopo le feste, abbiamo caricato abbastanza perché sapevo di non trovare una squadra nelle migliore condizioni fisiche. Ora si ricomincia da questo secondo tempo e lavorando”.

Su Zamanian: “È una giocatrice dotata di grandissime qualità tecniche, è intelligente, sa giocare bene negli spazi, è duttile, quindi vedremo come riuscirà a entrare nei meccanismi di questa squadra. Sicuramente è una giocatrice di assoluto livello, siamo contenti perché si è inserita subito. È giovane e di prospettiva, ma già tra le top”.