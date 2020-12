Juventus Women, Guarino: "Brave a sfruttare gli spazi. Movimento italiano sta recuperando"

Coach Rita Guarino ha commentato in conferenza stampa la sconfitta della sua Juventus Women in Champions League contro il Lione: "Alla squadra abbiamo chiesto di restare compatte, di sacrificarsi, di avere coraggio e di sfruttare il nostro gioco qualora si fossero presentate le opportunità. Sappiamo che il Lione è una grande squadra, ma lascia anche spazi e siamo state brave a sfruttarli. Ora è difficile pensare al ritorno, in testa ho la partita di sabato in campionato. Dobbiamo recuperare le energie spese".

Sulla partita: "Nel primo tempo bene quando siamo riuscite a essere aggressive in zona palla, nascono situazioni che creano difficoltà. Sulla prestazione di Hurtig non avevo dubbi: è una giocatrice di valore che stiamo iniziando a conoscere ora dopo infortuni e ambientamento. Non è stata sfruttata ancora al massimo, può ancora crescere".

Sulla partita di Giuliani: "Si gioca in undici, da squadra e quando c'è questo concetto tutti gli elementi sono indispensabili. Laura si è superata in un paio di occasioni come il resto delle compagne. Sono contenta di ciò che ha portato la squadra ma i complimenti vanno a tutte".

Sulla crescita del campionato italiano: "Rispetto al nostro primo anno è cresciuto tantissimo e credo che ci siano le prerogative per farlo crescere ancora. Le partite in campionato alzano l'asticella e costringono a fare un lavoro di alta intensità come richiesto a livello internazionale. La strada è stata tracciata e ora dovremo rincorrere il tempo. Entrando in ritardo dovrà essere colmato più velocemente".