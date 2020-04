Juventus Women, il segreto di Cristiana Girelli e quel pallone conquistato al Mondiale

L’ultimo successo ottenuto con le compagne, in Supercoppa, è il ricordo più bello dei due anni in bianconero di Cristiana Girelli. Lei che quest’anno davvero non ne ha bucata una in calendario, guidando a mani basse la classifica cannonieri. Il segreto, forse, è proprio quello che ha svelato in diretta su Juventus TV: “Mi prometto di uscire dal campo senza rimpianti, dando tutta me stessa. Il momento più personale è quando vai a fare la doccia e hai tempo per fermarti a pensare la partita che hai appena vissuto. Quel momento, se non hai dato tutto, è più brutto della sconfitta”.

Tra le tante gare che resteranno nella storia del calcio femminile italiano, c’è quel successo ai Mondiali con la Giamaica caratterizzato da una sua tripletta. “Mi son portata il pallone a casa -. svela -. Prima del Mondiale io e Barbara Bonansea dovevamo fare un servizio per l’UEFA e la prima cosa che ho visto è stato il pallone. Dal momento che non potevano lasciarmelo, mi son detta che lo avrei preso al Mondiale”. E così è stato.