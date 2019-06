L’Italia femminile fa boom in tv: oltre 3,5 milioni di spettatori

© foto di www.imagephotoagency.it

L’esordio dell’Italia femminile in Coppa del Mondo ha fatto il pieno di ascolti nella giornata di ieri. Solo su Rai 2 sono stati 2,8 milioni, con punte di 3 milioni nella ripresa, i telespettatori che hanno seguito le ragazze di Milena Bertolini vittoriose in rimonta, e all’ultimo respiro, sull’Australia. A questi si aggiungono i 704mila spettatori che hanno visto la gara su Sky. Per uno share del 18,5%, con punte del 20% a cui si aggiunge il circa 4% di share della tv satellitare, superiore alla finale di Nations League fra Olanda e Portogallo che invece si è fermato al 14,2% (2.959.000 spettatori)