© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Intervenuta ai microfoni di Tuttosport, il presidente della divisione calcio femminile della FIGC Ludovica Mantovani ha dichiarato: "Professionismo? E’ un discorso più ampio, non solo relativo al calcio. Noi stiamo rileggendo le normative per trovare una soluzione ideale. Parlare di professionismo è ancora prematuro, perché è necessario che la struttura sia sostenibile dal punto di vista dei costi e dell’organizzazione. Certamente le ragazze meritano pari diritti, pari dignità come sostiene il presidente Gravina. Come sempre cercheremo di avere risposte al più presto. Con il presidente abbiamo parlato, ci sentiamo spesso. Da parte sua c’è molta attenzione al calcio femminile, la partnership appena siglata lo certifica: è un passo verso una struttura a livello europeo. Qui tutto è fatto con serietà e responsabilità: spesso sentiamo parlare di quote rosa, che è un aspetto fondamentale, ma io spero che presto non diventi più necessario specificarlo, considerata l’importanza che hanno le donne nella società e anche nello sport".