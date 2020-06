L'Orlando Pride si ritira dalla Challenge Cup: "Casi di positività nella squadra e nello staff"

L’Orlando Pride ha annunciato attraverso una nota che non parteciperà alla NWSL Challenge Cup 2020, torneo che sostituirà in questa stagione il campionato femminile statunitense, a causa della presenza di alcune calciatrici e membri dello staff positivi al Coronavirus. Tutti sono asintomatici, ma il club ha preferito ritirarsi dalla competizione per l’interesse superiore della saluta e della sicurezza delle calciatrici e dello staff delle altre squadre.

La vicepresidente del club Amanda Duffy ha motivato così la decisione: “È stato difficile fare questa scelta ed è deludente per le nostre calciatrici, il nostro staff e i nostri tifosi, ma non potevamo fare altrimenti. Abbiamo preso questa decisione al fine di proteggere la salute di tutti coloro che sono coinvolti nella Challenge Cup. - continua Duffy – Eravamo tutti entusiasti di vedere la squadra in campo nel fine settimana, ma la nostra priorità è quella di garantire che tutti possano riprendersi in sicurezza e per questo daremo loro il massimo supporto”.