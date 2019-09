Linari: "Champions femminile, per alzare il livello servono i gironi"

© foto di Federico Pestellini/Panoramic/Inside/Ima

Sulle colonne di Tuttosport troviamo una lunga intervista a Elena Linari, calciatrice dell'Atletico Madrid che in passato ha vestito, con successo, la maglia della Fiorentina Women's: "Il campionato italiano? L'avversario più temibile per la Juventus è senza dubbio la Roma, che si è mossa molto bene sul mercato. L'Inter ha un grande allenatore, il Milan si è rinforzato e non dimentichiamo la Fiorentina che, zitta zitta, è migliorata tantissimo. Il mio cuore è pur sempre viola. Sorteggio di Champions complicato per le italiane? L'assenza di un pizzico di fortuna al sorteggio può costare molto, anzi troppo caro. Per questo credo che serva una svolta: non ha senso giocarsi la permanenza in Europa in due partite quando la condizione fisica è ancora precaria. Per alzare il livello si deve arrivare alla composizione di veri e propri gironi come accade per gli uomini, in modo che ogni squadra possa coltivare le proprie ambizioni almeno fino a dicembre".