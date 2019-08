LIVE TMW - Serie A femminile, le news di mercato: Ganz conferma Andrade

© foto di Antonio Vitiello

12:49 - Milan, Ganz conferma Andrade - Sempre dalle colonne de La Gazzetta dello Sport il tecnico del Milan Maurizio Ganz ha confermato l'arrivo in rossonero di Lady Andrade: "Lady Andrade, un grande talento, si è appena aggregata. Vedremo se saremo all’altezza delle altre squadre, ma sono felice".

11:28 - Ganz rivela: "Giacinti e Bergamaschi cercate all'estero" - "Bergamaschi e Giacinti erano richieste da Chelsea e Real Madrid per esempio. Non sono andate via, ma avrebbero potuto”. A rivelarlo è stato il tecnico del Milan femminile Maurizio Ganz sulle colonne della Gazzetta dello Sport.

VENERDÌ 22 AGOSTO

20:51 – Non solo Alves. Anche Ubogagu o Csiki per la Juventus - Non c’è solo la brasiliana Marta Alves, classe ‘93 del Santos, nel mirino della Juventus. Il club bianconero avrebbe infatti messo gli occhi anche su altre due calciatrici per aumentare il peso offensivo della squadra di Rita Guarino. Si tratta, come raccolto dal nostro inviato a Torino, di Chioma Ubogagu, classe ‘92 dell'Orlando Pride, e Anna Julia Csiki, classe ‘99 del Ferencvaros​​​​​​​.

18:19 - Italia, Bertolini rinnova per due anni - Milena Bertolini sarà la ct dell'Italia almeno fino agli Europei del 2021. L'allenatrice infatti ha firmato un rinnovo biennale con la Federcalcio italiana.

17:04 – Juventus, da San Marino arriva la baby Beccari - Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport la Juventus avrebbe prelevato dalla San Marino Academy la giovanissima attaccante Chiara Beccari, classe 2004, che andrà a rinforzare la Primavera bianconera.

14:51 - Juventus, la brasiliana Alves per sostituire Bonansea - La Juventus avrebbe individuato in Maria Alves, attaccante classe '93 del Santos la sostituta di Barbara Bonansea che dovrà restare ai box per qualche mese dopo l'infortunio al piede. Lo riferisce Donnenelpallone.com.

11:00 - Fiorentina, arriva la danese Arnth - Fiorentina Women's FC comunica di aver acquisito i diritti alle prestazioni sportive del difensore della Nazionale Danese Janni Arnth per la stagione 2019/20. Difensore classe 1986, la giocatrice arriva dall’Arsenal dove ha giocato la scorsa stagione. In precedenza ha vestito le maglie di Fortuna Hjorring (con cui ha vinto 1 Coppa di Danimarca e 3 Campionati Danesi) e del Linkoping (2 Campionati Svedesi e 2 Coppe Nazionali nel suo palmares). Con la Nazionale danese vanta quasi 100 partite segnando 2 reti e conquistando un Bronzo e un Argento ai Campionati Europei.

GIOVEDÌ 22 AGOSTO

18:56 - Milan, primo allenamento per la colombiana Andrade - Nella giornata di oggi la colombiana classe '92 Lady Andrade ha svolto il suo primo allenamento al Vismara agli ordini del tecnico Maurizio Ganz. Segno che il suo tesseramento con il Milan è ormai giunto al termine dopo una telenovela, dovuta a un problema di visto, durata un anno.

17:25 – Milan, si continua a lavorare per Jane - Il Milan ha intenzione di rinforzare ulteriormente il proprio reparto mediano e sta lavorando per portare in Italia Refiloe Jane. L’ostacolo da superare, anche in questo caso, è quello relativo al visto, ma non dovrebbero esserci intoppi con la classe ‘92 sudafricana che nelle prossime settimane dovrebbe sbarcare a Milano per unirsi alle compagne agli ordini di Ganz. Lo riferisce Radiorossonera.

15:51 - Milan-Andrade ci siamo - Manca ormai solo l'annuncio ufficiale e poi Lady Andrade, centrocampista offensivo classe '92, sarà finalmente una calciatrice rossonera (con un anno di ritardo). La colombiana è infatti a Milano e ha risolto i problemi con il visto che ne bloccavano il tesseramento e ora attende solo di firmare il contratto che la legherà al Milan. Lo riferisce Radiorossonera.

MERCOLEDÌ 21 AGOSTO

11:12 – Orobica, altri sei innesti di prospettiva - L’Orobica ha annunciato sui propri canali ufficiali l’arrivo di sei calciatrici di prospettiva. Si tratta dei difensori Vanessa Rossi, classe 2000, Marianna Ravasio e Francesca Sonzogni, entrambe classe 2002, e delle centrocampiste Greta Campara e Gloria Magni, entrambe del 2001, e Dalia Bonzi del 2002. Tutte, esclusa Sonzogni, vengono dalla Primavera del Mozzanica.

10:54 - Juventus, possibile ritorno sul mercato - La Juventus rischia di perdere per tre mesi l’attaccante Barbara Bonansea che nei prossimi giorni si opererà per la frattura del quinto metatarso del piede sinistro. Se la diagnosi dovesse essere confermata il club bianconero potrebbe andare alla caccia di un rinforzo in avanti per tamponare l’assenza dell’azzurra nella prima parte di stagione.

MARTEDÌ 20 AGOSTO

17:09 - Rognoni riparte dalla Riozzese - La Riozzese, club di Serie B, ha annunciato l’arrivo dell’attaccante classe ‘97 Alessia Rognoni dall’Inter.

15:40 - Tavagnacco, poker d'arrivi - Il Tavagnacco ha ufficializzato attraverso i propri canali gli arrivi delle nipponiche Mizuho Kato, difensore classe '92 dal Colonia, e Shino Kunisawa, centrocampista classe '91 dal Nagano Perceiro. Si sono unite inoltre al club friulano anche i difensori Nika Babnik, classe '98, dal ZNK Krim e Valeria Gardel, classe '98, dal Genoa Women.

LUNEDÌ 19 AGOSTO

