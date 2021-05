Mantovani: "Euro2022 competizione dura e affascinante. Le ragazze sapranno emozionarci"

Ludovica Mantovani, presidente della divisione calcio demminile della FIGC, ha parlato a Sportmediaset in occasione della consegna del Premio Lady Fair Play consegnato a Sara Gama: "Premiamo dei valori che vanno oltre il risultato sportivo. Il nostro movimento si identifica in quello che sono fair play e rispetto. Ho gratitudine e rispetto, premio Sara e spero che sia un auspicio a continuare in questa direzione. Per lei parla ciò che fa sul campo e fuori dal campo. L'ambizione in vista dell'Europeo? Euro2022 sarà una competizione affascinante ma molto impegnativa, fra le 8 prime classificate ai Mondiali 7 erano europee, questo dice molto sulla qualità del calcio nel nostro continente. Le ragazze stanno pensando e sognando questo Europeo e questo sarà un valore aggiunto, sono certa che riusciranno ad emozionarci ancora".