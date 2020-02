© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il centrocampista del Milan Femminile Dominika Conc ha parlato ai taccuini dell'edizione odierna della Gazzetta dello Sport della sua esperienza in rossonero: "Io sempre titolare? La cosa che mi fa ancora più onore perchè sono arrivata in questo grande club da sconosciuta. Una grande conferma per me stessa, di cosa posso fare e dove voglio arrivare. E della fiducia di Ganz, che voglio continuare a ripagare".