Intervistata da Milan TV l’attaccante rossonera Valentina Giacinti ha parlato della sfida contro la Juventus Women che può valere un pezzo di Scudetto: “Sarà una gara diversa rispetto a quella dell'andata. Non si possono fare passi falsi. Entreremo in campo concentrate, loro puntano a vincere lo scudetto, ma noi cercheremo di fare del nostro meglio. Spero finisca come all'andata. - conclude Giacinti come riporta Milannews.it - Piatek? E' un attaccante forte, l'ha dimostrato fin da subito contro il Napoli. Mi piace tanto la sua grinta e la sua fame di gol".