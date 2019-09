La centrocampista Refiloe Jane, neoacquisto del Milan femminile, ha parlato della sua nuova avventura in Italia ai microfoni di Gsport.co.za: “Sono così felice di aver firmato per una squadra importante come il Milan, è un sogno poter giocare in Europa. Per me è la prima volta e non vedo l’ora di confrontarmi con tante squadre importanti. Voglio ringraziare tutte le persone che hanno reso possibile il mio arrivo in Italia, significa molto per me. Obiettivi? Non vedo l’ora di vincere la Serie a e giocare in Champions League nella prossima stagione. - continua Jane - Credo che sia positivo per lo sport sudafricano che vi siano tante calciatrici che giocano all’estero. È di grande aiuto anche per la crescita della Nazionale”.