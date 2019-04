Fonte: MilanNews.it

Carolina Morace, tecnico del Milan Femminile, è intervenuta su Instagram per congratularsi con la Juventus per lo scudetto, concentrandosi sulla prossima stagione alla guida delle rossonere: "Congratulazioni alla Juventus per il doppio titolo. Complimenti a Rita Guarino per aver proposto un bel calcio in tutta la stagione. In bocca al lupo alle due finaliste di Coppa Italia, Juventus e Fiorentina, ancora una volta vinca il bel gioco e quel FairPlay che appartiene, molto, al mondo delle donne. Per quanto riguarda il Milan, stiamo già pensando alla prossima stagione, forza Milan!!"