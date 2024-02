Ufficiale Carolina Morace esonerata dal London City Lionesses: era in carica da luglio scorso

Si chiude l'avventura al London City Lionesses per Carolina Morace. L'ex calciatrice oggi allenatrice azzurra è stata, infatti, esonerata dalla guida della formazione attualmente al terzultimo posto con 12 punti in 15 gare della Women's Championship, la Serie B inglese. Decisive per le sorti della Morace le ultime tre sconfitte consecutive in campionato (intervallate comunque dal passaggio del turno in Coppa di Lega) e un'astinenza dalla vittoria che durava dal 5 novembre scorso.

Al suo posto, il club ha affidato al preparatore dei portieri Darren Smith il ruolo di allenatore ad interim.