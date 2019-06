Mondiale femminile, Australia-Brasile 3-2. Bagarre per il 1° posto

© foto di Federico Pestellini/Panoramic/Inside/Ima

L'Australia femminile vince in rimonta contro il Brasile, 3-2 il punteggio finale in favore delle Matildas. La Nazionale verdeoro era passata in vantaggio grazie al rigore trasformato da Marta, probabilmente la calciatrice più forte della competizione. Raddoppio del Brasile con Cristiane (quarta rete nella competizione), ma nel recupero l'Australia ha riaperto i giochi grazie al gol di Foord. Nella ripresa pareggio firmato Logarzo, poi l'autogol di Monica regala il vantaggio all'Australia. Con questa vittoria la formazione oceanica aggancia Italia e Brasile in testa alla classifica del gruppo con 3 punti, domani le azzurre, impegnate contro la Giamaica, hanno l'occasione di portarsi in testa al girone e mettere una serie ipoteca sul passaggio del turno.

Australia-Brasile 3-2 (27' Marta, 38' Cristiane, 45+1' Ford, 58' Logarzo, 66' aut.Monica)

CLASSIFICA

Brasile 3

Italia 3

Australia 3

Giamaica 0