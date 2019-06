Mondiale femminile, oggi Francia-USA: secondo quarto di finale

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Oggi, per il Mondiale donne, si torna in campo per giocare un altro quarto di finale. Ieri l'Inghilterra battendo la Norvegia è approdata in semifinale, oggi grande partita tra Francia e USA. Ecco di seguito il programma nel particolare.

Le partite in programma:

21:00 Francia D-USA D