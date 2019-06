Mondiale Femminile, poker dell'Australia alla Giamaica

Con quattro reti di Samantha Kerr l'Australia travolge la Giamaica per 4-1. Per le caraibiche non basta il gol di Havana Solaun. Le aussies chiudono il girone al secondo posto, dietro all'Italia ma davanti al Brasile e si qualificano agli ottavi di finale, dove affronteranno il 22 giugno la Norvegia.