© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

La stella del Lione femminile e della Nazionale tedesca Dzenifer Marozsan nel corso di un evento pubblicitario ha criticato due club di Bundesliga – Borussia Dortmund e Schalke 04- per non aver ancora aperto la rispettive sezioni femminili e iscriversi alla Frauen-Bundesliga: “Non so perché Borussia Dortmund e Schalke 04 non abbiano una squadra femminile, ma vi posso assicurare che molte ragazze che vivono in quelle zone vogliono giocare a calcio. Questi due club hanno una forte tradizione, sono grandi società ben radicate nel territorio e sono in grado di creare una squadra al femminile. Mi auguro di leggere presto di un loro ingresso nella Bundesliga. - conclude Marozsan aprendo a un futuro lontano dal Lione – Se dovessi scegliere una squadra in Spagna sceglierei il Real Madrid, adoro quel club”.