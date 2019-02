Il difensore dell’Atalanta Mozzanica Eleonora Piacezzi ha parlato al sito ufficiale del club nerazzurro tornando sulla vittoria contro la Florentia e sul momento di forma (9 punti in cinque gare) della squadra: “Sapevamo di affrontare una squadra che all'andata ci aveva messo in difficoltà, ma che comunque era alla nostra portata vista la classifica. Se in casa, a Mozzanica, avevamo trovato una squadra aggressiva che aveva spinto fin da subito, sabato mi è sembrata invece una Florentia diversa, più scarica, soprattutto nella prima parte della partita. Il merito però va anche a noi che abbiamo giocato un'ottima gara. - continua Piacezzi - Sono molto contenta di questo inizio di 2019. Stiamo bene e il buon momento della difesa è merito di tutta la squadra che gira nel verso giusto. Anche noi non siamo più quelle della gara d'andata. Abbiamo avuto dei rinforzi e abbiamo cambiato modulo e i risultati si vedono. Ci siamo rimesse in gioco e vogliamo continuare così.”