Naigeon sul calcio femminile: "Temo che la crisi possa far crollare gli investimenti"

Il procuratore Alan Naigeon, partner della A&V Sports (agenzia che fra le altre gestisce calciatrici come le sorelle Ada e Andrine Hegerberg, Sam Kerr, Laura Agard e Lindsey Thomas NdR) ha parlato nei giorni scorsi della situazione e delle prospettive del calcio femminile ai tempi del Coronavirus dicendosi pessimista: “Mi aspetto che perderemo almeno un paio di anni di crescita e che gli investimenti torneranno a un livello precedente al Mondiale dello scorso anno. E se sarà così saremo fortunati. - continua Naigeon come riporta L Football - Io tempo che si possa andare ancora indietro, fino ai livelli precedenti al Mondiale del 2015 perché molti club avranno grosse difficoltà finanziarie così come altri settori. E in questi casi si tende a tagliare ciò che viene ritenuto meno produttivo o remunerativo”.