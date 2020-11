Napoli femminile, Carlino: "Campionato segnato dal Covid. Ma non cerchiamo alibi"

Il presidente del Napoli femminile Raffaele Carlino ha parlato sui canali ufficiali del club caricando il gruppo in vista della sfida salvezza contro la San Marino Academy: “Dobbiamo restare in Serie A, questo è il nostro obiettivo e sono certo che riusciremo a conquistarlo. E la salvezza passa anche dalla prossima gara, già lo scorso anno la sfida sotto il Monte Titano si è rivelata decisiva per il raggiungimento della promozione e speriamo che anche quest’anno rappresenti la svolta della stagione. - continua Carlino – Questo è un campionato Covid e noi lo sappiamo bene purtroppo, ma non cerchiamo alibi e pensiamo solo a invertire la rotta tenendo saldo al comando il nostro tecnico del quale conosco il valore e che non ho mai messo in discussione”.