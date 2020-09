Napoli femminile, il presidente Carlino positivo al Covid-19: "Sto bene e in quarantena"

Attraverso il proprio profilo Instagram Raffaele Carlino ha dato notizia circa la sua positività al Covid-19: "Una persona positiva come me poteva mai risultare negativo al test Covid-19? Grazie a tutti per l'affetto e i tanti messaggi ricevuti. Sto bene, molto bene, logicamente in rigorosa quarantena. A presto, vi voglio bene".