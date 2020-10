Napoli femminile in campo con la maglia contro l'omotransfobia. Il plauso della FIGC

Il Napoli femminile nella giornata di oggi è scesa in campo per il riscaldamento con una maglia in ricordo di Maria Paola Gaglione per lanciare un messaggio contro l'omotransfobia e la misoginia. Un gesto che la FIGC ha apprezzato pubblicando sui propri canali social la foto delle ragazze partenopee con l'emoticon dell'applauso.