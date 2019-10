Numeri record per l'ultimo Mondiale femminile: 1 miliardo di spettatori

© foto di Imago/Image Sport

La FIFA ha comunicato i dati relativi all’ultima Coppa del Mondo femminile giocata in Francia la scorsa estate. Oltre un miliardo di persone (1,12 miliardi) hanno infatti visto le sfide del torneo sulla tv di casa o sulle varie piattaforme digitali - 993,5 milioni sulla prima, altri 481,5 sulla seconda - con la finale fra USA e Olanda che è stata vista da 260 milioni di spettatori. Per l’edizione precedente, Canada 2015, gli spettatori totali erano stati 765 milioni, circa il 30% in meno rispetto alla rassegna francese. Il boom arriva sopratutto dalla crescita del pubblico digitale passato da 86 milioni nel 2015 a oltre 480 milioni in questa edizione (il 43% del pubblico globale).

La finale della Coppa del Mondo è stata di conseguenza la più vista di sempre con una media di 82,18 milioni di spettatori nel corso dei 90 minuti (più 56% rispetto al 2015) e un totale di 263,62 milioni di spettatori. Il pubblico medio delle 52 partite della competizione è stato invece di 17,27 milioni, più del doppio rispetto ai 8,39 milioni del 2015 grazie anche alla maggiore distribuzione delle gare e con un pubblico record fatto registrare da alcuni paesi come l’Italia.

“Più che un evento sportivo, la Coppa del Mondo femminile FIFA 2019 è stata un fenomeno culturale che ha attirato più attenzione dei media che mai e fornito una piattaforma per il calcio femminile al centro dell'attenzione. - ha spiegato il presidente Gianni Infantino - Il fatto che abbiamo infranto l'obiettivo di 1 miliardo dimostra solo la forza trainante del gioco femminile e il fatto che, se promuoviamo e trasmettiamo ampiamente il calcio di livello mondiale, che sia giocato da uomini o donne, i fan vorranno sempre guardare”.