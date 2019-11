Roma F., Andressa: "Il calcio è allegria, non c'entra nulla col razzismo"

Intervistata dalla Gazzetta dello Sport l’esterno d’attacco della Roma femminile Andressa Alves ha parlato della sua esperienza, non troppo fortunata finora, in Italia affrontando anche il tema caldo del razzismo: “Non penso sia un problema solo italiano, si tratta di persone che hanno poco cervello ed esistono ovunque. La FIFA dovrebbe intervenire insieme ai club per dire basta. Il calcio è allegria, non c’entra nulla col razzismo. In caso di cori o insulti lascerei il campo? Sì certo e lo farei anche se non riguardassero me, ma una mia compagna. - continua la brasiliana parlando della sfida alla Juventus – Per il campionato è la favorita, sono la squadra da battere. Ma anche noi siamo forti e quella di domenica sarà un vero classico del nostro calcio. Alla Juve però non ruberei nulla, loro sono loro, noi siamo noi e domenica vogliamo vincere”.