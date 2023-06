ufficiale Niente ritorno in Brasile per Andressa. L'ex Roma riparte da Houston negli USA

Sembrava che dovesse tornare in Brasile per chiudere un cerchio e invece la prossima tappa di Andressa Alves, centrocampista offensiva che ha salutato la Roma Femminile dopo la vittoria dello Scudetto, sarà negli USA. La classe '92 infatti ha firmato un contratto per la stagione 2024, con opzione per quella successiva, con le Houston Dash, club di NWSL (l'equivalente femminile della MLS). La calciatrice si unirà alle compagne dopo la Coppa del Mondo che disputerà con la maglia del Brasile.

“La mia intera carriera è stata costruita sulla base della mia volontà di vincere e fare la storia. - ha spiegato Andressa ai canali ufficiali del club - Sono il tipo di giocatrice che lavora per vincere nei club in cui gioco e sono davvero entusiasta di unirmi a Houston, far parte di questa fantastica squadra e lavorare al fianco dei miei compagni di squadra. Sono fiduciosa che questo sia il nuovo capitolo perfetto per la mia carriera".