© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Elisa Bartoli, capitano della Roma Femminile, ha parlato a Sky Sport a margine della premiazione al Gran Galà del Calcio soffermandosi sulla crescita del movimento: “Dopo il Mondiale c’è stato un bel successo per il calcio femminile. Questo è un evento importante, non una semplice serata e non siamo neanche abituate. Significa che il calcio femminile c’è e lo tocchiamo con mano. Ero molto emozionata alla chiamata, non ci si abitua mai e la voce mi trema anche. - continua Bartoli parlando del campionato – Per fortuna ci siamo rimesse in carreggiata, speriamo di continuare così e non fare più errori. Juventus? Loro sono esperte e giocano assieme da tempo, noi ci stiamo ancora amalgamando e speriamo che il campo dia risposte positive”.