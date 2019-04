Fonte: vocegiallorossa.it

Alla vigilia della sfida valida per il ritorno delle semifinali di Coppa Italia contro la Fiorentina, il coach della Roma Femminile Elisabetta Bavagnoli ha rilasciato le seguenti dichiarazioni al sito ufficiale giallorosso: "Le prossime due sfide con la Fiorentina sono molto impegnative vista la forza dell’avversario ma quella di domani è una grande occasione per noi: centrare la finale di Coppa Italia alla nostra prima stagione sarebbe un risultato bellissimo. Sono convinta che le mie ragazze daranno tutto in campo. Dopo la partita di sabato scorso con il Bari ci siamo allenate bene cercando di recuperare le forze, soprattutto quelle mentali. Contro le pugliesi abbiamo fatto un minimo di turn over, anche perché è la fine della stagione e tutte le squadre accusano un po’ di stanchezza, soprattutto un team come il nostro che ha tante nazionali in rosa”.